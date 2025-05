„Már el sem tudom képzelni nélkülük az életem” – esemény utáni tabletta ellenére ikreknek adott életet egy fiatal anya

Sokkot kapott a 29 éves Holly Firth, aki annak ellenére lett egy ikerpár büszke édesanyja, hogy habár nem védekezett egy egyéjszakás kaland alkalmával, de az eset után azonnal orvoshoz ment, és bevett egy esemény utáni tablettát. Ezzel, mint sokak, ő is úgy vélte, helyrehozta a hibáját, ám nem sokkal később rá kellett jönnie: minden igyekezete ellenére teherbe esett.

Hiába vett be antibébi-tablettát, teherbe esett / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Erre pedig az döbbentette rá, hogy émelyegni kezdett a légfrissítőtől – egyből vett is egy terhességi tesztet. Az igazi meglepetés azonban csak akkor jött, amikor kiderült: ikreket vár. Két csodálatos kislányt, akik császármetszéssel jöttek a világra.

Amikor megtudtam, hogy várandós vagyok, zokogni kezdtem. Szingli voltam, nem ismertem az apát

– emlékezett vissza Charlotte és Rose édesanyja, aki azonban a kezdeti sokk után rájött, mindennek oka van, így annak is, hogy teherbe esett.

Holly ezt követően tudatta a hírt az ikrek apjával is, ő azonban úgy döntött, nem akar részt venni a lányok életében. Mint elárulta, nem haragszik rá ezért, hiszen ő is 100 százalékig hitt abban, hogy hatni fog az esemény utáni tabletta. Fogalma sem volt arról, hogy néha nem működik, például ha ovulálás közben veszik be. Ekkor ugyanis a gyógyszer már nem akadályozza meg a beágyazódást.