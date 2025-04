"Mindenki azt mondta, hogy az anyaság lesz életem legszebb időszaka" - egy nő őszintén vallott arról, hogyan omlott össze szülés után

Egy anyuka saját maga vonult be egy pszichiátriára csupán 10 hónappal azután, hogy kisfia megszületett. Most 39 éves anya küzdelmek árán, de már jobban látja, min ment keresztül akkoriban, és másokon is próbál segíteni, akik szülés után mentális problémákkal küzdenek.