Időjárás: eláruljuk, mikorra ne tervezd a nyári szabadságodat!

A szélsőséges májusi időjárás miatt joggal merül fel benned a kérdés: vajon mikor lesz végre nyár? Sajnos van egy rossz hírünk: az idei nyár még jócskán várat magára.

Az időjárás májusban már nem lesz kellemesebb Fotó: Köpönyeg

A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint már most látható, hogy május utolsó napjaiban is a borongós, csapadékos, szeles időjárás lesz a jellemző. Bár a hőmérséklet némiképp emelkedik, jóval elmarad az ilyenkor megszokottól.

Az AccuWeather már arra is kitért, hogy mire számíthatsz júniusban. Június első napja a mostani előrejelzés szerint rögtön csapadékkal indul. A nappali hőmérséklet 26, az éjszakai hőmérséklet 16 fok körül lesz, de a csapadék nem marad el.

Még a júniusi időjárás sem lesz valami meleg

Ez a rá következő napok alkalmával megváltozik, hiszen csökken a csapadék esélye és a hőmérséklet is emelkedik. Június 3-tól egészen június 9-ig emelkedhet a hőmérséklet, mely így sem haladja meg a 28 fokot. Ezután néhány gomolyfelhő is előfordulhat, de jelentős csapadék nem. Az első esős, záporos, zivataros nap június 18. körül várható.

A kevés csapadék és a napsütéses órák számának növekedése úgy látszik, még mindig kevés ahhoz, hogy elérjük a bűvös 30 fokot. Júniusban egyetlen nap sem lesz 30 fok felett a nappali és 20 fok felett az éjszakai hőmérséklet, így a nyaralással egy időre még várnod kell.

Bár hosszú távon nézve egyre jobb és szebb napjaid lesznek, a strandidő még legalább júliusig várat magára, így ha teheted, egyelőre halogasd a nyaralás megtervezését, legalábbis semmiképpen ne a júniust válaszd. Addig azonban még sok mindent kell kibírnod, melyek kapcsán dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója mondta el a legfontosabbakat.

Továbbra is a szélsőségek jellemzik az időjárásunkat. Ennek főleg a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek számára van jelentősége

– kezdte a meteogyógyász, aki szerint bár direkt fronthatás nem érvényesül, több panasszal is számolnod kell.

Az eltérő területeken eltérő hatások lesznek jellemzőek. Eleinte hidegfront majd melegfront jellegűek lesznek a panaszok, melyek az arra érzékenyek szervezetét ezúttal sem kímélik

– folytatta a szakember, miközben a főként diszkomfort érzetet okozó panaszokat sorolta. A hét közepén ugyanis ezek lesznek a legjellemzőbbek. Gyakori lesz a bizonytalanságérzet, a szédülés, a szorongás, a pánikszerű reakciók, a fejfájás, a migrén és a vérnyomás ingadozása. Nem is csoda, ha most sokkal fáradtabbnak érzed magad és még csak azt sem tudod, mi lehet az oka. Ebben az esetben nagy valószínűséggel az időjárás is közrejátszik.