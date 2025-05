Veszélyes fantom riogatja az autósokat Ópályiban - döbbenetes, mit művel a fiatal nő

Lapunk nem először számol be furábbnál is furább rémekről és fantomokról, melyek ott kísértenek az ország több pontján. Többen közülük azonban korántsem veszélytelenek: ha rossz szándék nélkül is, de megesik, hogy bizony veszélyeztetik a saját és egyben mások életét is, legyen az akár sofőr vagy gyalogos. Most egyikük Ópályinál hozta rá a hideglelést a sofőrökre: a fantom igencsak életveszélyes módon hívta fel magára a minap a figyelmet.

A fiatal fantomnő az út közepén feküdt - a helyiek szerint nem ez volt az első eset / Fotó: Pexels (illusztráció)

Út közepén feküdt a mezítlábas fantom

Lapunk úgy értesült, hogy az autósok kedden (május 27.) egy emberként fékeztek le Ópályi területén, mert sokkoló dolgot fedeztek fel: egy nő az út közepén feküdt. Információink szerint a fiatal nő mezítláb heveredett le az úttestre. Csupán a szerencsén és a sofőrök éberségen múlott, hogy nem tragédia lett az eset vége. A Metropol úgy tudja, hogy a sofőrök közül többen is telefont ragadtak és értesítették a mentősöket, azonban időközben a rendőrök is odaértek. Bár a zsaruk nem ehhez az esethez siettek, rögtön intézkedni kezdtek, hamarosan pedig a mentősök is odaértek.

A környékbeli autósok szerint nem ez volt az első eset, hogy a fiatal fantom az útra feküdt. Látásból többen is ismerik a húszas éveiben járó fiatalt, aki szintén a környéken él, állítólag az anyjával lakik együtt. Hogy hogyan került már többször is az út közepére, azt ők sem tudják.

Ahogy hallottam, nem először történt ilyen, már többször is kifeküdt az útra. Gondolom, sajnos valamilyen mentális betegsége lehet, mert ezután is kórházba vitték. Remélem, megkapja azt a kezelést, amire szüksége van, mert ez így nagyon veszélyes

- mesélte egy helyi.

A többi környékbeli sem örül a nő magánakcióinak, ugyanis rettegnek attól, hogy mi történik, ha egy nap sötétben fekszik ki az útra.

Most fényes nappal volt és jól látható, de még így is nagyon veszélyes volt, szegény sofőrök nagyon megijedtek. Mi lesz, ha egyszer mondjuk sötétben fekszik ki? Akkor még a legszabályosabban haladó és legéberebb sofőr is nehezen szúrja ki

- vélekedett egy környékbeli asszony.