Kiverte a biztosítékot az esküvőjén leendő anyósa

Egy menyasszony teljesen kiborult, miután megtudta, milyen ruhában szeretne megjelenni a leendő anyósa az esküvőjén – és nem, nem ő megy az oltár elé. A fiatal nő a Redditen osztotta meg történetét, miután anyósa egy hosszú, elefántcsont színű ruhát választott, amin csupán néhány virágminta tarkítja a hófehér alapot. A menyasszony szerint a ruha túlságosan „menyasszonyos” – és ezzel rengetegen egyetértettek.

Az esküvő majdnem káoszba fordult az anyós miatt Fotó: freepik.com / Illusztráció

A ruha legalább 75 százalékban fehér, szóval teljesen alkalmatlan arra, hogy valaki más viselje egy esküvőn, mint maga a menyasszony

– írta egy kommentelő.

Egy másik hozzászóló még a „60/40-es szabályt” is megemlítette, amely szerint ha a ruha legalább 60 százalékban színes, akkor elfogadható – de ez ebben az esetben nem teljesül. Sokan úgy vélték, az anyós talán szándékosan próbálja magára irányítani a figyelmet.

Tökéletesen fog passzolni a beszédéhez, amiben részletesen elmeséli fia születését, és hozzáteszi, hogy ő volt az első nő az életében

– viccelődött valaki.

Érdekesség, hogy a ruha, amely a vihar középpontjába került, egy Charmeuse márkájú darab, és több amerikai webáruház is 'mother of the groom' (vőlegény anyja) címkével árulja, írja a Daily Mail. Az online hirdetésben kifejezetten esküvői eseményre ajánlják, ami sokakat félrevezethet. Ettől függetlenül a legtöbben úgy vélik, a fehér továbbra is tabu egy esküvőn, kivéve ha te vagy a menyasszony.

A fehér ruha más esküvőjén olyan, mintha nyíltan jeleznéd: nem tiszteled az alkalmat

– írta egy Reddit-felhasználó.



A hozzászólók közül többen kompromisszumot javasoltak: egy rövidebb, színesebb ruha vagy akár egy közösen meghatározott színpaletta az anyósoknak, ahogy a koszorúslányok esetében is szokás.