Élete végéig pelenkát kell hordania a drogfüggő tinédzsernek

Amikor Isabella Gawley 16 évesen először kipróbálta a ketamint egy buliban, még nem sejthette, hogy ez a döntés kis híján az életébe kerül. A következő három év alatt a drogfüggősége odáig fajult, hogy több mint 13 millió forintnak megfelelő összeget költött szerekre, testsúlya 22 kilóra csökkent, és szívleállást szenvedett.

A drog teljesen tönkretette az életét Fotó: Pexels

A Liverpoolban élő fiatal lány először a nagymamája halála után kezdett rendszeresen használni ketamint, és az idő múlásával a napi fogyasztás már természetessé vált számára. Az olcsón beszerezhető szer súlyosan károsította a szervezetét – állandó hólyag- és vesefájdalom kínozta, mozgásképtelenné vált, és végül az ágyhoz kötötte. Egy reggelen, öt nap józanság után, egyszer csak nem érezte a testét: lebénult. Elgyengülve ugyan, de még ki tudta mondani az anyjának, hogy baj van. Azonnal mentőt hívtak – írja a Mirror.

A mentősök az otthonában kezdték újraéleszteni, majd a kórházban defibrillátorral is küzdöttek az életéért. Isabella később úgy emlékezett vissza:

Amikor felébredtem, nem éreztem semmit. A testem teljesen lebénult, a kezem, lábam sem mozdult. A hangom alig hallatszott, mégis valahogy sikerült szólnom anyának.

Az orvosok előre jelezték, hogy örökre inkontinens marad, ám fél év józanság után a szervezete látványosan regenerálódott. Már nincs szüksége betétekre, a fájdalmak is enyhültek. Korábban olyan sovány volt, hogy szinte csont és bőr maradt belőle, az arca megereszkedett, sportos lányból árnyéka lett önmagának.

Most azonban ismét talpra állt. Beszélni kezdett a nyilvánosság előtt, hogy másokat is megóvjon a hasonló úttól. Úgy érzi, fiatalon kötelessége beszélni a ketamin veszélyeiről – különösen, hogy már 12 évesek is használják a drogot.