Lélegzetelállító égi jelenség tűnik fel Magyarország felett

Derült idő esetén és akkor, ha jó rálátásunk van délkelet, dél és délnyugat felé különleges csillagászati jelenséget figyelhetünk meg az égen. Szerencsénkre a Hold közelében fog egy érdekes és színes csillag tartózkodni, az Antares, a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga. Este 10-kor már van lehetőség a megfigyelésükre, mert éppen a látóhatár fölé kerülnek, és később az égitestek még magasabbra is emelkednek égi pályájukon. Mindkét égitest hajnalban nyugszik, tehát szinte végigkísérik az éjszakát – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Gyönyörű csillagászati jelenség lesz ma este az égen, az Antares fog együttállni a Holddal Fotó: Pexels (illusztráció)

A „Skorpió szíve" és a Hold különleges csillagászati jelenségként fog feltűnni az égen

A Skorpió csillagkép szívénél elhelyezkedő Antares az éjszakai égbolt egyik legfényesebb csillaga. Vöröses színe szabad szemmel is látszik, innen a neve is: Arész a római hadisten, Mars görög megfelelője, a csillag neve lényegében „anti Mars”-ot, „a Mars ellenfelét” jelenti. Ez a különleges vörös bolygó fog együttállni ma (május 13) éjszaka a majdnem teljesen teli Holddal.

Az Antarest a "Skorpió szívének" is szokták hívni, hiszen pont a csillagkép által formált állat szívénél helyezkedik el Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Itt láthatod a legkönnyebben az égi jelenséget

A csillagászati jelenség különlegessége, hogy szabad szemmel, akár nagyvárosokból is jól látható lesz, ugyanis két nagyon fényes égitestről van szó. De, aki úgy dönt, hogy szemügyre veszi, annak érdemes figyelnie rá, hogy épületek és fák kitakarhatják előlünk a látványt. Egy tizedik emeleti, délre néző erkélyről vagy egy magas épület tetejéről azonban szabad szemmel is gyönyörködhetünk az együttállásban – ajánlja a Csillagvizsgáló, hozzátéve, hogy a 14-én nagyon korán kelők is elcsíphetik még a különleges csillagászati jelenséget, egy kis szépséget hozva a szerda hajnalba.

Ezúttal a Hold csak megközelíti égi pályáján az Antarest, azonban vannak olyan alkalmak, amikor rövid ideig el is fedi. Ezekre az eseményekre egy 18 éves periódussal bekövetkező néhány éves időszakonként kerül csak sor

– tér rá ki a Svábhegyi Csillagvizsgáló.