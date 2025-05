Ezt hozza el a tavasz utolsó teliholdja

A természet most a legszebb virágzásában tündököl, a Nap egyre hosszabb ideig ragyogja be a mindennapjainkat, és a Hold teljes fényében ragyog. Ez az energia a bennünk rejlő bőség, növekedés és tisztulás szimbóluma. A telihold most a Skorpió jegyében csillog.

A telihold most a Skorpió jegyében csillog (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Miért is különleges ez a nap?

A telihold a Skorpió jegyében áll. Ez nem csupán az érzelmek elmélyülését, hanem belső átalakulást is hozhat számunkra. A Skorpió az elengedés és az újjászületés jegye. Eljött tehát az ideje annak, hogy magunk mögött hagyjuk mindazt, ami már nem szolgál minket: régi sérelmeket, bűntudatot, félelmeket, vagy akár megszokásból hordozott mintákat – írja a VEOl.hu

A májusi telihold energiája segít elengedni a múltat, megtisztítja az elmét és a lelket, felkészít a nyár belső és külső kiteljesedésére.

Ahogy a természet új életre kel a tél után, úgy mi is virágozhatunk, de ehhez először a belső harmóniát kell megteremtenünk magunkban. A Skorpió telihold mélyre vezet, hogy felszínre hozza a valódi erőnket.

Ünnepeljük meg az utolsó májusi teliholdat

A telihold ideális alkalom a kisebb szertárasokra vagy meditációkra. Ezek segítenek kapcsolódni a Hold energiájához és önmagunkhoz is. Íme néhány könnyen elvégezhető szertartás:

Mandala virág készítése – friss vagy akár szárított virágokból alkossunk egy szimbolikus képet, ez segít ráhangolódni a természet körforgására.

Tűzszertartás – írjuk le egy papírra mindazt, amit szeretnénk elengedni, majd egy gyertya lángja fölött égessük el. A láng tisztító erővel bír, és segít elengedni a múlt terheit.

Holdfény meditáció – Ha lehetőségünk adódik rá, menjünk ki a természetbe, és „fürödjünk meg” a holdfény varázsában. Egy légzésre figyelő meditáció során utat találhatunk a belső békénk felé.

Holdvíz készítése – helyezzünk ki egy tál tiszta vizet a holdfénybe, hogy feltöltődjön a telihold energiájával. Ezt később használhatjuk tisztításra vagy szertartásokhoz.

Az év legcsodálatosabb teliholdja

A májusi Virág Hold nem csupán az év egyik legpompásabb teliholdja, hanem egy különleges alkalom arra, hogy megtisztítsuk a lelkünket. A Skorpió mélysége arra ösztönöz minket, hogy ne féljünk szembenézni önmagunkkal, és bátran engedjünk el mindent, ami már nem tartozik hozzánk. Ahogy a természet is virágba borul, itt az idő, hogy mi is kibontakozzunk.