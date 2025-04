Mit keresnek a könyvek egy parkban? - Új kezdeményezést indítottak a Ligetben

Európa legnagyobb kulturális fejlesztéseként a Liget Budapest olvasásnépszerűsítő kezdeményezést indít. Ennek keretében a Városliget új, családbarát attrakcióval gazdagodik: a Bookline Lapozó érkezik a parkba! A Városliget Zrt. és a Bookline közötti együttműködés eredményeként szabadtéri könyvinstallációt készítettek a Nagyjátszótér közelében, melynek célja, hogy játékos módon népszerűsítse az olvasást a legkisebbek körében, valamint új kulturális találkozóhelyet biztosítson a családok számára.

A Városliget legújabb kulturális fejlesztése a Lapozó. Elhelyezése nem véletlen: a családok által sűrűn látogatott játszótér közvetlen közelében található, így természetes módon hívja be a gyerekeket az olvasás világába. A képen: Gyorgyevics Benedek és Köbli Gyula átadják a Lapozót (Fotó: Máté Krisztián)

A Városliget több mint kétszáz éve a magyar irodalmi élet egyik legfontosabb központja és ihletforrása. Karinthy Frigyestől Jókai Mórig, Arany Jánostól Krúdy Gyuláig számos híres író és költő merített inspirációt ebből a különleges helyszínből, vagy éppen itt töltötte mindennapjait. Ezen gazdag irodalmi örökség teszi igazán különlegessé és örömtelivé, hogy a Bookline Lapozója most a park szívébe érkezett. Az új könyvcserepontot Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezetője és Köbli Gyula, a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója mutatta be. Ez a kezdeményezés újabb lépés afelé, hogy a Városliget a tanulás és a szórakozás közös otthona legyen.

Célunk, hogy a Ligetben, ahol a kultúra és a rekreáció találkozik, a művészetek ne csupán zárt terekben, hanem a szabadban is elérhetők legyenek. Mivel minden kultúra alapja a könyv, különösen örömünkre szolgál, hogy a Bookline-nal való együttműködés keretében egy olyan különleges lapozót alkothattunk, amely kifejezetten a legkisebbek számára készült és a természet ölében kel életre

- mondta lapunknak Gyorgyevics Benedek.

A Városliget kapcsán biztosak vagyunk benne, hogy olyan közegbe került a legújabb Lapozónk, amely rengeteg olvasó ember körében népszerű, és amit közös programokkal is meg fogunk tölteni. Olvassunk minél többet, a Városliget ehhez ideális helyszín

- tette hozzá Köbli Gyula.

A Lapozóból bárki vihet el könyvet

A Lapozó működése egyszerű: bárki vihet belőle könyvet, ha cserébe egy másikat helyez ott el. Ha éppen nincs nála cserepéldány, később is pótolhatja, vagy akár könyv nélkül is távozhat. A közösségi könyvinstalláció főként gyermekkönyveket mutat be és a Bookline évente többször frissíti is a kínálatot.