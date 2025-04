A gyerekek játékait is hátrahagyva tűnt el az alföldi házból egy család – galéria

Újabb rejtélyes körülmények között hátrahagyott épületre bukkant A Felfedező nevű magyar urbexes. Az évtizedek óta kihalt tanyasi házban egykor egy boldog család élhette mindennapjait, mára azonban inkább kísértetiesnek mondható az egykor tanyasi épület.

Az alföldi tanyasi házat már csak ez a két játék baba őrzi Fotó: A Felfedező-urbexes

A falvaktól távol eső kis házikóra már csak ez a két játék baba vigyáz

– fogalmazott a híres urbexes, aki éppen olyan különleges helyszínek után kutat Magyarországon, mint amilyeneknek a képeit a cikk alján található, lapozható galériánkban, hála neki, most mi is megmutathatunk. Az eltűnő alföldi tanyavilágot dokumentáló képeken te is láthatod majd, hogy még a gyermekek játékait is hátrahagyta a család. Nem is beszélve a folyosón heverő holmikról, a szekrényekben lévő gyógyszerekről vagy a vallásosságot sejtető festményekről. Az alábbi képre kattintva nyílik meg a galéria, melyben lapozni is tudsz. Most pedig lássuk, hogy is néz ki az alföldi tanyavilág: