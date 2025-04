Tüntetés a hazaáruló Tisza Párt ellen a Millenárison

A miniszter úgy véli, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyarok szegényebbek legyenek. Erről saját maguk szolgáltattak megdönthetetlen bizonyítékot. A Tisza Párt úgy gondolja, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. Gulyás Gergely is hangsúlyozta, hogy ez volt Magyar Péterék őszödi beszéde.

„Azt hittük, Őszöd a Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál”

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki arról is beszélt, hogy Magyar Péter azért választott saját bevallása szerint is agyhalottakat és Soros-ügynököket a Tisza Pártba, hogy az agyhalottak gondolkodás nélkül, a Soros-ügynökök pedig szívből kövessék őt a hazaárulásba. Úgy gondolja, nem számít nekik se Isten, se család, se haza, csak a hatalom, és bármikor kárt okoznak a magyar emberekkel, ha ezzel akár csak egy arasznyival is közelebb kerülnek a hatalomhoz.