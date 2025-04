Ma kezdődik a tavaszi szünet, ami idén 11 napos lesz

Kezdetét vette a tavaszi szünet

A tavaszi szünet idén a húsvéti ünnepekkel egy időben 2025. április 17-én, vagyis ma kezdődik, és április 27-én, vasárnap ér véget. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolás diákok április 28-án, hétfőn térnek vissza legközelebb az iskolapadba. A szünet így összesen 11 napot ölel fel, beleértve a hétvégéket is. A szakképzésben részt vevők esetében a tavaszi szünet rövidebb lesz: számukra 2025. április 17-től április 25-ig tart.

És ha már húsvét: ma van nagycsütörtök

Nagycsütörtök a gyász napja. A húsvét előtti csütörtökön még a harangok is elnémulnak és szombat estig nincs harangozás. Régen ilyenkor a jó termést előidézendő salátát, spenótot, illetve csalánt ettek csak. Nagycsütörtököt emiatt sok helyen zöldcsütörtöknek is nevezték, főleg német nyelvterületen. Ezen a napon volt a Leonardo da Vinci remekművén megörökített utolsó vacsora is, és van, ahol a tojások gyűjtése is ekkor kezdődik.

A villámhárító feltalálója ezen a napon hunyt el

A mai nap többek között arról is nevezetes, hogy 1790. április 17-én hunyt el Benjamin Franklin, volt amerikai elnök. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szemüveg és a villámhárító feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett: 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosítótársaságot. Londonban és Franciországban diplomáciai feladatokat is végzett, Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláíróinak.

Ma lenne 80 éves egy korábbi olimpiai bajnokunk

Konrád Ferenc olimpiai bajnok vízilabdázó, edző és fogorvos 1945. április 17-én látta meg a napvilágot. Pályafutását 1956-ban a BVSC-nél kezdte, 1966-tól 1980-ig az OSC játékosa volt. 183-szoros válogatott, 9-szeres bajnok, kétszer BEK-, valamint Szuper Kupa-győztes volt. Emellett tagaj volt az Universiade-győztes, az Eb-ezüstérmes, az Európa-bajnok, a vb-ezüstérmes, a világbajnok, az olimpiai bronzérmes, ezüstérmes és 1976-ban Montrealban az olimpiai bajnok csapatnak is.