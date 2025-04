"Szeretlek!" - mondta lefekvés előtt az édesanya, soha többé nem ébredt fel

Egy "csodálatos anya" azt mondta a férjének, hogy "szeretlek", mielőtt elaludt, és tragikus módon soha nem ébredt fel. A 41 éves Deanne Clarke Wallaseyből "imádta a gyerekeit".

Fotó: Pexels

Férje, Allan így nyilatkozott: "Nagyon erős volt – erősebb, mint gondolta. Semmi nélkül jött ki az iskolából, és nagyon keményen dolgozott, hogy diplomát szerezzen. Rengeteg ereje és akaratereje volt. Igazán okos nő volt. Egyszerűen nem hitte, hogy az."

A kirkdale-i Gerard Majella bírósági épületben április 15-én tartottak nyomozást Clarke asszony, a szociális gondozónő és a négygyermekes anyuka halála ügyében. Megállapították, hogy fájdalomcsillapítók véletlen túladagolásában halt meg, miután hetekig tartó „elviselhetetlen” fájdalmat és álmatlanságot okozott a fibromyalgia, egy krónikus állapot, amely fájdalmat, fáradtságot és alvási problémákat okoz.

Férje, Allan Clarke azt mondta, szerinte a felesége "mély álomba merült" nem sokkal azelőtt, hogy meghalt. „Azt mondtam, hogy »szeretlek«, ő azt mondta »én is szeretlek«, aztán lefeküdt” – mondta. "Perceken belül nagyon mély álomba merült. Úgy hangzott, mintha enyhén horkolna, és azt hittem, ha megigazítom a párnáját, jobb lesz neki. Megmozdítottam a párnáját, és a feje lehanyatlott. Elcsendesedett. A légzése teljesen tisztának tűnt. Meglehetősen kényelmesen és békésen feküdt."

A férj január 7-én reggel 6.30-kor kelt fel, és egyik gyermekét iskolába vitte – közölte a bíróság. Amikor visszatért, feleségét még mindig az ágyban találta, 8.55-kor sem reagált még semmire – jelentette a Liverpool Echo .

Azt mondta: "Azt hittem, hogy mélyen aludt, és csak elhagytam. Január volt, és sötét volt. Amikor bementem hozzá, hogy ránézzek, tudtam, hogy már nincs velem."

A halottkém halálosan magas mennyiségben talált felírt fájdalomcsillapítót a szervezetében. Azt azonban nem lehetett megállapítani, hogyan és mikor vette be a tablettákat, mivel Clarke úr azt mondta, hogy általában "nagyon aprólékos" az adagokat illetően.

Joe Hart halottkém elmondta: "Deanne január 6-án mellkasi fertőzéssel, jelentős alvási problémákkal és jelentős fájdalommal járó nehézségekkel fordult háziorvosához. Úgy találom, hogy a fájdalom elviselhetetlen volt és lehetett is – még egy póló felhúzása is jelentős fájdalmat okozna ennek a hölgynek. Úgy látom, nagyon óvatos hölgy volt, ami a gyógyszerét illeti. Úgy tűnik, ez egyszerűen egy baleset volt. Bármennyire is óvatos volt Deanne a múltban, nem lehet tudni, hogy a napok, hetek és hónapok rossz alvása, fájdalma és a rossz látás milyen következményekkel jár."