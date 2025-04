Szentkirályi Alexandra: Lemondás nem, egy büszke fagyizós kép érkezett Magyar Péteréktől

A Tisza őszödi beszéde után - amiben beismerték, hogy pártpolitikai érdekeikből a magyar emberek ellen dolgoznak és azért, hogy tovább zsarolják Magyarországot a hazánknak járó forrásokkal - az is kiderült, hogy ők erre még büszkék is. Magyar Péter és Brüsszel összeesküdtek a magyarok ellen, pénzért és hatalomért bármire képesek és mint a vidáman nyalt fagylalt is bizonyítja: Brüsszelben elégedettek is velük Manfred Weberék