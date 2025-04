Szentkirályi Alexandra: Brüsszelben és Kijevben Budapest koporsóját ácsolják

„Ahol nem Brüsszelből Manfred Weber mondja tollba a végeredményt, hanem a magyar emberek akarata győz: indul a Voks 2025, Ukrajna uniós tagságáról.” – írja Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. S hogy miért fontos részt venni a szavazáson? Arról is ír a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra: Indul a Voks 2025, Ukrajna uniós tagságáról (Fotó: Markovics Gábor)

„Brüsszelben és Kijevben Budapest koporsóját ácsolják, ebben pedig a teljes ellenzék Brüsszel szövetségese. Gyurcsánytól Magyar Péterig, mind ugyanazt mondják, ami Brüsszel érdeke, ez pedig a mielőbbi ukrán csatlakozás. Ezt elmondta Ursula Von der Leyen is, Manfred Weber is és most már hűséges szolgájuk Brüsszel Péter is. Ők mind magukra hagyták a magyarokat, ha rajtuk múlik, Ukrajna pár éven belül EU tag lesz, a magyaroknak pedig kampó. Szavazzunk mind, ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek!”

– buzdít a Voks 2025-ön vakló részvételre a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, aki egy beszédes videót is mellékelt. Ebben többek közt a következőkről beszél Szentkirályi Alexandra:

„A háború már így is minden magyar családnak 2,5 millió forintjába fájt, de Ukrajna csatlakozása további milliókba kerülne. Sőt, csökkentené a magyar béreket, tönkretenné a mezőgazdaságot és fenyegetné a biztonságunkat is. És miért fontos ez különösen Budapesten? Mert a főváros a legfejlettebb térsége az országnak, így a mi zsebünkből venné ki Ukrajna csatlakozása a legtöbb pénzt. Nem nagy matek, Ukrajna gyors és a szabályokat megkerülő csatlakozásába belerokkannánk. A Tisza mégis az ukrán tagságra esküdött föl.”

Nézd meg a teljes videót!