Igazi különleges ajándék a locsolóknak a strucctojás: ezt tuti nem tudtad róla!

Balog Donát kicsivel több mint 10 éve foglalkozik struccokkal. A Struccfészek Jászberény mellett található, helyszíne pedig adott volt a farmnak, hiszen az ottani homokos talaj kifejezetten alkalmas az állattartásra, illetve hatalmas terület áll rendelkezésre a farmon a struccoknak.

Így néz ki a Struccfészek: Balog Donát néhány struccal (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ilyen az élet a Struccfészekben

Balog Donát anyukájával, két állatgondozóval és egy adminisztrátorral tartja fent a Struccfészket. Eleinte a tulaj még csak állattenyésztésről ötletelt, legelőször a mangalica tartásról gondolkozott, azonban már az elejétől kezdve tudta, hogy nem szeretne átlagos állatokkal foglalkozni. Ekkor jött vele szembe az ötlet: struccokat fog tartani! Elkezdett utána olvasni ezeknek az állatoknak, és ekkor döntötte el, hogy létrehozza a Struccfészket.

Meglepődnétek, hogy mennyi struccfarm van az országban, de nem akkorák mint mi, ebből talán kettő-három van, ami hasonló méretű

– mesélte lapunknak Balog Donát.

A Struccfészeknél a triós tartást alkalmazzák (Fotó: Bánkúti Sándor)

A farmon a triós tartást preferálják, ez annyit jelent, hogy egy kakashoz két tojó passzol, így összesen 100 struccot tartanak, 70 tojót és 30 kakast. A struccaikat szabadtartásban, illetve fél- intenzív tartásban tartják, 3 hónapos korukig a kis struccok még az épületben laknak, aztán kieresztik őket a természetbe. Balog Donát megosztott néhány érdekességet is a struccokkal kapcsolatban. Például annak, hogy a strucc a homokba dugja a fejét, van valóság alapja, de nem azért teszi, mert fél.

Amikor leteszik a tojásokat a fészekbe, akkor egy picit beterítik homokkal a tojásokat, hogy egy kicsit védjék az időjárástól a tojásokat, a tojó meg a kakas forgatja a tojásokat, és mivel a testükhöz képest nagyon kicsi a fejük, ezért távolról úgy tűnhet, mintha a strucc a homokba dugná a fejét. A másik pedig, hogy a struccok nagyon gyorsan futnak és régen nem tudtak közel menni a madárhoz, mely a kicsi fejével egész nap legel, távolról úgy tűnhetett, mintha a homokba dugta volna a fejét

– magyarázza Balog Donát.

Táncot lejt a hatalmas strucc kakas (Fotó: Bánkúti Sándor)

Érdekes táncot szokott lejteni a kakas párzás előtt, szerencsénk volt látni ezt a látogatásunk alatt. A kakas ezen kívül ezt terület jelzésére is használhatja, illetve a szárnymozgatás is azt jelzi, hogy ideges, és ne menjünk a területére. Érdekesség még, hogy a fészket a kakas alkotja, nem a tojó. Lefekszik a homokba a kakas és a lábával kikaparja azt, illetve a tojásokon is főleg a kakas szokott ülni.