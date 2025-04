Sokkoló: strucc rohant át a síneken, Radics Béla kitálalt Kollár Kingáról

Április vége szeszélyes időjárást tartogat Fotó: Köpönyeg

Tudósok elárulták: ezt kell enni, hogy 100 évig élj!

A mediterrán étrend régóta híres arról, hogy az olaszok és spanyolok hosszú és egészséges életet élnek általa. Most azonban a spanyol kutatók újabb meglepő felfedezéseket tettek. Szerintük a mediterrán étrend az, amely akár 20 százalékkal is csökkentheti a korai halál kockázatát! A mediterrán diéta alapjai közé tartoznak a friss gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és az olyan halak, mint a lazac, a makréla és a szardínia. Különösen az olívaolaj, amely gazdag antioxidánsokban és egészséges zsírokban. A kutatás nemcsak a jótékony ételeket emeli ki, hanem arra is figyelmeztet, hogy bizonyos ételek kifejezetten hozzájárulhatnak a korai halálhoz. Ilyenek a rendszeres szénsavas üdítők, az alkohol és a cukros péksütemények, amelyek növelhetik a halálozási kockázatot!

Ezeket edd, hogy akár 100 évig is élhess! Fotó: Traveler0205/Képünk illusztráció

Az orvosok már többször lemondtak a 11 éves Gyuszikáról

Kiss Gyula Mihály 11 éve látta meg a napvilágot. Orvosai születése után megállapították, hogy a gyermek bal tüdeje fejletlen, egy veséje van, és a szívével is problémák vannak. Szülei rendszeresen hordták orvosi vizsgálatokra a gyermeket, akinek az állapota ennek ellenére évről évre romlott. Az utolsó kontrollvizsgálaton orvosai úgy látták, hogy a gyermek életét csak egy kockázatos szívműtét mentheti meg. Ennek már ki is tűzték az időpontját: április 28-ára.

Gyuszika és anyukája Olvasói fotó

Az elmúlt 11 évben soha sem kért a család segítséget, de időközben az anyagi tartalékaik kimerültek. A gyűjtés célja, hogy segíteni tudjanak a családnak, hiszen rengeteg pénzüket felemészti az utazgatás a kórházba. Ezenkívül, ha a műtét után kiengedik a gyermeket a kórházból, egy steril szobára is szükségük lesz.