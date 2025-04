"Rettegek, hogy a kisfiam látni fogja a haláltusám" - alig egy évet kapott az édesanya

Jackie Robertson maratonfutó és lovas, 4. stádiumú terminális bélrákot diagnosztizáltak nála 2023-ban.

Élni akar, ameddig csak lehet, hogy gondoskodhasson fiáról, Zacről, aki nem verbális és autista.

Jackie Robertson úgy gondolta, hogy a bélrák az „öregek betegsége”, egészen addig, amíg 2023 novemberében nem diagnosztizálták.

Az olimpiai evezős, Eric Murray volt felesége tiszta életű és egészséges volt: mindössze egy hónappal korábban, októberben lefutott egy félmaratont, és versenyképes lovas volt, amikor megtudta, hogy 4. stádiumú vastagbélrákja van, amely a májára is átterjedt.

"Fiatal voltam, fitt és egészséges, és nem pipáltam be egyik jelölőnégyzetet sem, hogy fogékony lehetek... Addig sírtam, amíg el nem apadtak a könnyeim. Ott akarok lenni a fiam mellett" - mondta Robertson a New-Zeland Heraldnak.

Minden normálisnak tűnt, amikor 2022-ben aranyér műtéten esett át, mondta. Robertson csak utólag látja a betegség finom jeleit. "Abnormális székletürítésem volt, felfordult a gyomrom és laza ürülékem volt. A székletürítés után sok vér volt a WC-ben, de volt aranyerem, így nem gondoltam rosszabbra" - mondta.

Ebben az évben több mint 3300 új-zélandinál diagnosztizálnak bélrákot, és több mint 1200-an halnak meg a betegségben. Decemberben a kormány felmondta azt a tervet, hogy a maori és a csendes-óceáni emberek – akiknél nagyobb a betegség kockázata – 50 éves korukban hozzáférjenek a szűréshez. Most a korhatárt 58 évben állapították meg, bár a kutatások is bebizonyították, hogy ha hamarabb lenne szűrés, több embert tudnának megmenteni. A 46 éves édesanya most azért küzd, hogy a korhatárt levigyék 45 évesre.

"Ez egy sz.r rák, ami a fenekedet érinti. Nem szégyellem, hogy arról beszélek, hogy bélrákom van. A rák az rák – borzalmas, függetlenül attól, hogy az agyban, a mellben vagy a tüdőben van-e."

Robertson azt tervezi, hogy május 20-án a Parlament elé viszi tiltakozását barátjával, Rachael Fergusonnal, akinek a bélrákja remisszióban van. "Rachael nyitott és szenvedélyes volt a szűrési kor csökkentésével kapcsolatban... Mindketten azt akarjuk, hogy a kormány felébredjen és tegyen valamit" - mondta Robertson a Heraldnak.