Bejelentették a rendkívüli műsorváltozást: így alakul a műsorújság a hétvégén

Az M5 kulturális csatornán 9:30-tól A Nagyok mutat be történeteket a Vatikán és a magyarság kapcsolatáról, 10 órától pedig az Ezt itt a kérdés Ferenc pápa hagyatéka és a jövő egyháza című adásának ismétlését láthatják. Ferenc pápa 2023. április 28-30 között második alkalommal látogatott Magyarországra. Apostoli utazásának emlékezetes pillanatait mutatja be a „HÍVŐSZÓ” – Ferenc pápa látogatása Magyarországon című film az M5 kulturális csatornán szombaton 12 órától, továbbá egy 2021-es olasz dokumentumfilmet is láthatnak az M5-ön 19 órától. A Csakis együtt - Ferenc pápa meglepetése a Szentatya 2020-as nagypénteki imavirrasztásával és szokatlan keresztútjának nagy hatású képeivel és szavaival kezdődik. A koronavírus miatt teljesen kihalt volt a Szent Péter tér, csupán az eső ritmikus kopogása adott nagyobb hangsúlyt Ferenc pápa irgalmasság fontosságát hangsúlyozó szavainak. 20 órától az M5 História Pápalátogatások Magyarországon című adását tűzi ismét műsorára az M5. Az M2 Petőfi TV 20 órakor a Ferenc pápa – Buenos Airestől a Vatikánig című életrajzi filmmel várja nézőit.

A Kossuth Rádió 9-től 13 óráig közvetíti élőben Ferenc pápa gyászszertartását, majd 13:05-től zenei összeállítást hallhatnak „A szeretet legyőzte a gyűlöletet…” címmel, 19:05-től pedig az Örökzöld jelentkezik Ferenc pápa kedvenc zenéivel.