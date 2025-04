Retró képgaléria: mutatjuk, hogyan változtak a plakátok 100 év alatt!

Láthattuk Budapestet is 100 évvel ezelőtti képeken, viszont külön figyelmet érdemelnek a Budapest utcáira kihelyezett plakátok, amik szintén érdekes változáson mentek keresztül. Kezdetben, az 1900-as évek elején a filmposzterekhez és a politikai hirdetésekhez is kőmetsző plakátokat használtak. Ennek előállítása összetettebb volt, mint a mai plakátok esetében, emellett az üzenete is egészen más volt a mai plakátokhoz képest. Galériánkban mutatjuk, milyen módon változtak a budapesti plakátok az elmúlt száz évben!

MDF választási plakát 1990-ből. Forrás: Fortepan/Glósz András

Egy plakát üzenetet hordoz magában

Mivel valamilyen döntésre, cselekvésre ösztönöznek, a plakátokat minden esetben a befogadó igényeihez igazították. Ez ma is így van, viszont az igények azóta rengeteg dologban mások, sőt, még a régebbi korokban is folyamatosan változtak. Érdekes azt megfigyelni, hogy a plakátok közlésmódja, tömörsége és a képi elemek milyen nagy mértékben változtak az idők során. Emellett olyan márkák is felbukkanhatnak, amik ma már nincsenek.

A változás szempontjából az is kifejezetten izgalmas, hogy a Vöröskereszt 1941-ben milyen módon próbálta buzdítani az embereket a gyűjtőnapokra. Aki pedig emlékszik a rendszerváltozás idejére, emlékezhet az MDF választási plakátjaira és hogy milyen üzeneteket közvetítettek a választóknak.

Az alább látható képgaléria tartalmazza 100 év plakátjait;