Óriási plüssmackó 99%-os kedvezménnyel? Nem, ez még valami annál is jobb!

A jelenlegi gazdasági környezetben azok is, akik eddig aktívan és lelkesen adakoztak, nehezebben tudnak jótékonyságra pénzt fordítani, ám az adó 1%-ának felajánlása semmibe nem kerül: pusztán néhány kattintást kell elvégezni, hogy az egyébként is a közös kasszába kerülő adónk egy részét célzottan egy nekünk kifejezetten fontos ügyre fordítsák. Már egy felajánlás is rengeteget segít abban, hogy szebbé tehessük a gyermekotthonokban élők mindennapjait