„Sosem feledjük bátorságát és a béke melletti kiállását” – Orbán Viktor személyesen is elbúcsúzott Ferenc pápától – fotó

Ahogy arról a Metropol beszámolt, ma helyezik végső nyugalomra Ferenc pápát, a gyászszertartás délelőtt 10 órakor vette kezdetét a vatikáni Szent Péter-bazilika előtti téren.

A búcsúztatón a világ vezetői és politikusai is részt vettek, köztük Orbán Viktor is, aki most a Facebook-oldalán is bejelentkezett.

Sosem feledjük bátorságát és a béke melletti kiállását. Isten nyugosztalja!

- írta a Vatikánból bejelentkezve a közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.