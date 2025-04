Menczer Tamás: Brüsszel Péter bejelentette - Weber utasítására támogatja Ukrajna uniós tagságát!

Azért indítjuk ezt a szavazást és a kampányt, mert Brüsszel úgy készül meghozni egy újabb sorsdöntő kérdést, hogy az emberek véleményét meg sem kérdezi. Sőt, az emberekkel akarja megfizettetni Ukrajna erőltetett EU-tagságának az árát. Manfred Weber, a Tisza Pártnak is diktáló Európai Néppárt elnöke, Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke és Zelenszkij ukrán elnök már megegyeztek, hogy pár éven belül áterőltetik Ukrajna EU-tagságát. Aki pedig ezt ellenezni meri, azt kíméletlenül támadják. És hogy ne legyen semmi félreértés, Magyar Péter csak azért csatlakozhatott az Európai Néppárthoz, amit Manfred Weber vezet, mert elfogadta azt a feltételüket, hogy Ukrajna mellett áll, akár a magyarok véleményével szemben is. Magyar Péterék aláírásgyűjtése valójában csak arról szól, hogy Brüsszelnek szállítsák az eredményt, hogy a magyarok Ukrajna mellett állnak. Ezért még hamisításra is képesek