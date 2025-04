– Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy gyakorlatilag elismerte, hogy ha megszerzik a hatalmat, akkor rögtön beállnak a sorba Ukrajna pártján – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy felvételt játszott be, amelyen Magyar Péter embere a volt ukrán vezérkari főnökkel való kapcsolatát ecseteli egy tiszás utcafórumon. Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter embere az utóbbi időben már így is botrányt botrányra halmozott, ezzel tovább bővítve a sort egy leleplező elszólással - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Az altábornagy a felvételen hangoztatta, hogy Ukrajnát illetően aktív kapcsolata nem is lehet. – Ugye akkor azonnal rám húzzák a bélyeget, hogy én hazaáruló vagyok, úgyhogy ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Lesznek telefonszámok. Sokszor elmondtam, hogy a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkoztam, vezérkarfőnökként a legtöbbet. Kétszer volt nálam, én is voltam kint nála egyszer – fogalmazott, majd hozzátette:

Hát őt leváltották, de csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, amikor odakerülünk.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)

Deák Dániel rámutatott: ezt nevezik beismerő vallomásnak. Az altábornagy ugyanis szerinte arra utalt, hogy

ha a Tisza Párt esetleg megszerezné a hatalmat, ők is támogatnák Ukrajnának a fegyverszállítást és az Európai Unióba való felvételét.

– Hiába próbálják tehát titkolni a valódi álláspontjukat, ilyen alkalmak során Magyar Péter emberei bizony elszólják magukat – húzta alá az elemző.

Véleménynyilvánító szavazás

Azonban hogy Ruszin-Szendi Romulusznak érdemes lesz-e felhívnia ukrán kollégáját, abba a magyar választópolgároknak is van beleszólásuk. Mint arra lapunk felhívta a figyelmet, megkezdődött a véleménynyilvánító szavazás kampánya, amelynek célja, hogy a választók döntsenek: szeretnék-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz? A kormány ebben a fontos kérdésben kéri ki a magyar emberek véleményét, hogy az eredmények alapján foglaljon állást az Európai Unió testületei előtt.