Ma van a költészet napja, egy ferencvárosi költő tiszteletére - mutatjuk, ki volt ő!

Szép idő lesz hétvégén. Fotó: Illusztráció/Pexels

Szép, tavaszias idő lesz a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több napsütés ígérkezik. Csapadék főleg a Tiszántúlon még kialakulhat. Az ÉNy-i szél erős marad. 13 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton a többórás napsütés után délután megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadék nem várható. 15 és 19 fok közé melegszik az idő. Vasárnap pedig sok napsütésre, kellemes időre van kilátás, nem látszódik csapadék. Tovább melegszik az idő: délután 17-22 fok valószínű, visszatér az igazi tavasz.

Változik a 2-es, a 23-as és a 2B villamos közlekedése

Pénteken 9:30-tól – 11:00-ig egy rendezvény miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánlja helyette a BKK.

Szombaton lesz a rock and roll születésnapja

Április 12-e a rock and roll születésnapja, méghozzá 1954-óta annak emlékére, hogy New Yorkban Bill Haley rögzítette Rock Around The Clock című lemezét.

Az űrhajózás napja április 12-én van

Méghozzá annak emlékére, hogy 1961. április 12-én a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a világ első, embert szállító űrhajóját, fedélzetén Gagarinnal.

Szombaton lesz az űrhajózás napja. Fotó: Supamotionstock.com / Shutterstock

A felvidékről kitelepítettek emléknapja lesz szombaton

A szlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a Parlament. Az elűzött embereket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult el a Felvidékről, és 1949. június 5-ig több mint 76 ezer embert szállítottak át Magyarországra. Ennek emlékére a magyar Országgyűlés 2012. december 4-én fogadta el, hogy április 12. a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja legyen.

Szombaton lesz 80 éve, hogy véget ért a II. világháború Magyarországon

A szovjet vezetőség már április 4-én jelentette Sztálinnak, hogy "Magyarország teljes területét felszabadította a német fasiszta uralom alól", valójában az utolsó magyar területet, a Pinkamindszenthez tartozó Dénes és Kapuy majort csak 12-én foglalták el, így ekkor ért véget a második világégés Magyarországon.