Kánikula: nem fogod elhinni, milyen időjárás jön pillanatokon belül

Továbbra is országszerte magas a pollenterhelés: a fák virágpora mellett fokozatosan emelkedik a lágyszárúak, elsősorban a pázsitfűfélék pollenjének mennyisége. A tölgy és az eperfafélék virágporának koncentrációja országosan közepes, helyenként eléri a magas szintet, a nyíré, valamint már a fenyőféléké is országosan közepes. A kőris, a platán, a bükk, a dió, valamint már a pázsitfűfélék és a vadgesztenye virágporának mennyisége is jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat.