Figyelmeztet a szakember: kegyetlen, ami az ország felé közelít

Első ránézésre kellemesen meleg, szinte már nyárias napok elé nézhetsz. Ez azonban a kedvező változás ellenére sem lesz teljesen így, egyelőre még nem engedi az időjárás, hogy kipihenhesd magad.

A látszat ellenére több meglepetést is tartogat a következő napok időjárása Fotó: Köpönyeg

Kifejezetten nyárias napok előtt állunk, ami miatt nem csoda, ha te is arra számítasz, hogy nyugodt, kellemes napok jönnek. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű: sok ember napjait keserítheti meg a tavaszi fáradtság

- fogalmazta meg dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója az április végén, május elején fennálló időjárás változások kapcsán.

Az, hogy ez az elkövetkező napokban jelentkezik több tényező miatt alakul így: egyfelől tartósan hosszan elnyúló időszak után vagyunk, ami miatt a szervezetünk eleve pihenésre szorulna. Másrészt ilyenkor nő leggyorsabban a nappalok hossza, naponta több perccel hosszabb lesz a világos időszak

- folytatta a meteogyógyász, aki szerint az átállás egyáltalán nem könnyű, pláne úgy, hogy a szervezeted kimerült. Éppen ezért most napokon át lehetsz fáradt, kimerült, energiátlan, motiválatlan, figyelmetlen, de a szédülés is előfordulhat. A tavaszi fáradtság, valamint a mostani időjárás változások emellett a vérnyomás problémáid is előhozhatják.

Bár a napos idő jó hatással lesz a hangulatodra, a közérzetedre, nem szabad megfeledkezned az egyre magasabb UV-sugárzásról, mely a déli, kora délutáni órákban elérheti az erős fokozatot. A szabadban mindenképp gondoskodj bőröd megfelelő védelméről! Használj a mostani napsütésnek és a bőröd típusának megfelelő erősségű naptejet, napvédőkrémet!

Országszerte magas a pollenterhelés: az eperfafélék pollenkoncentrációja országszerte magas. A platán, a tölgy és a kőris pollenkoncentrációja országszerte közepes. A bükk és a dió virágpora alacsony-közepes szinten van jelen.

Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a nyír, a ciprus-és tiszafafélék, a juhar, a fűz, a gyertyán, a komlógyertyán, az ostorfa, valamint a sásfélék pollenje, továbbá már a pázsitfűfélék, a fenyőfélék és az ernyősvirágzatúak virágpora is.