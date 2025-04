Hátborzongató felfedezést tettek: itt nyugszik Jézus Krisztus teste

Egy új kutatás szerint Jézus Krisztus teste egy rejtett kettős barlangban található, amelyet egy hatalmas kőtömb zárt le az egyiptomi gízai Nagy Piramis alatt.

Jézus Krisztus teste és a frigyláda könnyen megtalálható a „pátriárkák barlangjában”. Egy brit antropológus döbbenetes kutatása felülírja mindazt, amit eddig Jézus haláláról és a testéről tudtunk.

Dr. Paul Warner tíz évig kutatott, és szerinte Jézus Krisztus testét és a frigyládát évszázadok óta egy rejtett kettős barlangban tárolták a gízai Nagy Piramis alatti földalatti kamrában, amelyet egy hatalmas kőtömbbel zártak le.

Dr. Warner először 2021 karácsonya táján mutatta be 10 éves kutatási projektjét a Tudományos Iroda igazgatójának. Az igazgató lelkes támogatással válaszolt, és kutatását „tudományos forradalomnak" nevezte. Warner munkahipotézisét az egyiptomi kiterjedt terepmunka és a piramis mélyén végzett helyszíni felmérések erősítették meg a legújabb technológiával. Így bizonyosságot nyert, hogy a déli folyosó utolsó kőtömbje mögött ember alkotta szerkezetek találhatóak. Videó- és fotódokumentációja az első ilyen jellegű felvételek a piramis legmélyebb, sziklába vájt részeiről.

Warner a kutatásait ingyen átadta Egyiptomnak, cserébe azért, hogy a Scan Pyramids Mission - egy francia, kanadai, japán és egyiptomi nemzetközi tudósokból és mérnökökből álló konzorcium - müonsugárzással megvizsgálja a kőtömb mögötti területet. Bár 2022-ben már megállapodás született, hogy elvégzik a vizsgálatot, az ügyet hátráltatja Zahi Hawass régész, aki magát a "piramisok őrzője"-ként aposztrofálja.

Warner kijelenti: „Bár a projektet a legfelsőbb egyiptomi hatóságok is támogatják (beleértve magát az elnöki hivatalt is), Hawass továbbra is akadályt jelent a haladásban. Az új tudományos elképzelések gyakran vonzzák a régi iskolák heves ellenállását – amint azt a történelem során bebizonyították –, erről Kopernikusz, Galilei és Giordano Bruno is tanúskodnak. Ezeket a reneszánsz embereket gyalázták, amiért azt gondolták, hogy a csillagok távoli napok, saját naprendszerükkel. Egykor túlságosan eretneknek tartották ahhoz, hogy hangosan kimondják, ma már megkerülhetetlen igazságként fogadják el az ilyen gondolatokat."