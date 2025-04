Hatalmas a felháborodás! Mit keres Magyar Péter egy "nővédelmi" konferencián?

Durva botrány kerekedett abból, hogy Magyar Péter bejelentkezett a "Családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését" című rendezvényre. Sorra jelentek meg a tiltakozások, sokan tették szóvá, hogy mit keres a barátnőit, feleségét terrorizáló, nadrágszíjjal fenyegető, a nőket folyamatosan alázó, velük lekezelően beszélő, igazi hímsoviniszta egy ilyen rendezvényen.

Fotó: Metropol

A rendezvény célja eredetileg az lett volna, hogy példamutató történeteken keresztül mutassa be, milyen fontos a férfiak szerepe a nők szakmai kibontakozásának támogatásában. A szervezők ugyan "kínjukban" igyekeztek hangsúlyozni, hogy Magyar Péter nem politikai szereplőként, hanem magánemberként vesz részt a programon, de ettől csak még nagyobb lett a felháborodás. Mindenkinek eszébe jutott hogy a közelmúltban volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter milyen súlyos vádakat fogalmazott meg vele szemben. És ez még nem minden!

Magyar Péterről köztudomású, hogy

a felesége hátán kapaszkodott fel a jól fizető állásaiba

egykor miniszteri posztot betöltő felesége politikai közösségének bemocskolásán dolgozik már egy éve

verbálisan és — a feleség elmondása alapján — fizikailag is bántalmazta egykori partnerét, például nadrágszíjjal fenyegette

egy békés vacsora után titokban LEHALLGATTA fontos állami vezetői posztot betöltő feleségét, majd a titokban felvett anyagot teátrálisan bevitte az ügyészségre

későbbi barátnője Vogel Evelin is sorozatos megaláztatásról és erőszakoskodásról számolt be

a nyilvánosságra került hangfelvételeken is egyértelmű az arrogáns, nőket alázó hangnem, durva beszólások, a nők szexuális és emberi megvetése

A meghívás híre Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselőt is reagálásra késztette, aki Facebook-bejegyzésében fogalmazott meg éles kritikát a látottakról:

„Na, ezt egész biztosan nem hiszitek el. Első és második látásra is abszurditásban fogant álhírnek tűnik. Magyar Péter előadóként vesz majd részt egy pódiumbeszélgetésen, amelynek címe: „CSALÁDAPÁK, AKIK TÁMOGATTÁK FELESÉGÜK KARRIERÉPÍTÉSÉT”. Hangsúlyozzák a szervezők, hogy magánszemélyként vesz majd részt ezen, nem pedig politikusként. Ezt azért is jó tisztázni, mert valójában sohasem tudtuk, hogy a feleségét magánemberként vagy politikusjelöltként zsarolta, fenyegette, vagy hallgatta le. Ha már ilyen szép szériában van, javasoljuk, hogy mindenképp vegyen részt a telefontolvajlás és a bennfentes kereskedelem veszélyeiről szóló beszélgetéseken is. Sok vitánk volt és van Gyurcsány Ferenccel, de azt hiszem, sohasem vett és vett volna részt a „hatékony védelem a szemkilövetés ellen” c. beszélgetésen. A legszomorúbb az egészben az, hogy a Magyar Pétert támogató, külföldről kitömött gépezet mindezt szó nélkül hagyja. Ezt is, és a téboly minden más egyéb jelét is” – olvasható Dömötör Csaba posztjában.