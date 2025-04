Kutyakomédia: Aggasztó a fővárosi cégvezetői pályázatok színvonala

A 43 pályázat közül mindössze 10 felel meg a követelményeknek. Már a pályázatok megszövegezése és formázása is aggasztó, a pályázók közül pedig többen alkalmatlanok a pozíciókra. A Tisza-Karácsony Gergely-Vitézy tandem továbbra is zárt ajtók mögött döntenek a cégvezetőkről. Gulyás Gergely Kristóf és a fővárosi Fidesz frakció szerint az egyetlen megoldás, ha visszahívják a cégvezetőket és átlátható pályázatokat írnak ki.

Jelenleg úgy áll, hogy a 43 pályázatból mindössze 10 felel meg a követelményeknek. Gulyás Gergely Kristóf fővárosi Fidesz képviselő szerint azért lényegtelen a kérdés, mert már most látható; a Tisza Pártnak és a Karácsony Gergelynek az a célja, hogy a jelenlegi vezetők maradjanak poszton. Ezért húzzák ezt a folyamatot, ameddig csak lehet.

Tegnap érkezett egy módosító indítvány a Tisza Párt részéről, melyben leírták, hogy amennyiben a jelenlegi pályázat eredménytelen lesz, változatlan tartalommal kiíratják ugyanazt a pályázatot. Mindemellett a Tisza képviselői, támogatói megkapják a pozíciókat, amiket szeretnének. Így lehetett Bódis Kriszta a Fővárosi Szociális Közalapítványi Kuratóriumi tagja, illetve Nagy Ervin is így kaphatott jelölést a Pro Cultura Urbis alapítvány kuratóriumába. A fideszes képviselő szerint, új és valóban átlátható pályáztatásra van szükség.

A nulladik lépés; visszahívni a cégvezetőket, akik határozatlan idejű szerződéssel vannak, tehát akármeddig is maradhatnak székükben. Azzal viszont, hogy visszahívjuk őket, legkésőbb október 31-ig láthatnák el feladataikat. A határidő megelőzné, hogy trükközni lehessen. A zárt ajtók mögötti bohóckodás helyett pedig legyen átlátható pályázati folyamat. Nem a budapestiek háta mögött kell dönteni, sunyiskodva, mindennek a nyilvánosság előtt kell lezajlania. Hiszen a cégvezetők a budapesti költségvetés több, mint fele fölött gazdálkodnak

- nyilatkozta lapunknak Gulyás Gergely Kristóf. A fővárosi fideszes képviselő arra is kitért; egyértelmű, a Tisza-DK-Vitézy tandem a mostani gyurcsányista vezetőket akarja pozícióban tartani. Erre az is enged következtetni, hogy sorra olyan érdekkörök jelennek meg, akiknek tagjai korábban az ellenzéki pártokat támogatták. Ilyen például a Radnai család, akik régen a Jobbikot és az ellenzéki összefogást istápolták, Bojár Gábor, aki a baloldali pártokat támogatta, most pedig Korányi Dávid hazajövetelével is beállt a sorba. Sokat elmond, hogy a felesége jelentette be a választások előtt egy évvel, hogy hazajönnek. Vélhetően az ellenzéknek szüksége van a guruló dollárokra.



Ma dönt a bizottság arról, hogy meghallgatja a pályázókat. A színvonal teljes katasztrófa, bizonyos pályázók nemcsak, hogy alkalmatlanok, de veszélyesek is

- erősítette meg Gulyás a sajtóhíreket, amelyek szerint, a Budapesti Vagyonkezelő élére például a Sukoró ügyben elítélt egyik vezető pályázott.