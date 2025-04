Korányi Dávid nyíltan beállt Magyar Péter és a Tisza Párt mögé - kezdődik a régi baloldali színjáték

Korányi ügyét jól ismerjük. Talán nem rémlik mindenkinek, hogy milyen aktívan biztosított külföldi befolyásszerzést Márki-Zay Péter számára Karácsony Gergely luxuséletet élő egykori bizalmasa. A guruló dollárok-botrány után elhallgató, és továbbra is Soroshoz köthető Korányi most nyíltan is beállt Magyar Péter és a Tisza ügye mögé. De Korányi csak azokat finanszírozza, akik a globalista erőknek teret biztosítanak. A napnál is világosabb tehát, hogy Magyar Péter valójában nem hirdet új politikát, csak a régi baloldal kapott új köntöst. Máskülönben hogyan is jelenhetnének meg a Tisza mögött újra a már letűnt korszakok balliberális nagytőkései?