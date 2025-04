Így működik Budapesten a baloldali összeborulás Magyar Péterékkel

Orbán Árpád mindössze a felelősséget akarja hárítani ezzel, hiszen kínos lehet neki, hogy ennyire nyilvánvalóan összedolgoznak a Karácsony és DK vezette városvezetéssel. Már a pályázat megszövegezése is gyanús, hiszen van olyan cég ahol a jelenlegi vezetőkön kívül senki nem felel meg a kritériumoknak. A másik négy cég esetében is elképesztően kevés a megfelelő pályázatszám. Persze könnyen elképzelhető az, hogy szándékosan az adott személyekre szabva írták ki a tendert, de az is előfordulhat, hogy a Tisza Párt annyira nem ért hozzá, hogy véletlenül írtak ki pont ilyen pályázatot. Utóbbi kevésbé hihető számomra. Egyébként a Fővárosi Közgyűlés 33 mandátumából 10-et, a bíráló bizottság 22 tagjából pedig 5 főt ad a Fidesz-KDNP. Semmiképp nem állítható, hogy többségben lennénk és tőlünk függene a cégvezetők kiválasztásának módja