Ed Dames nyugalmazott hírszerzőtiszt őrnagyként vonult vissza a CIA berkeiből, azonban hosszú és titokzatos karrierje során meglepően sok mindent látott és hallott. Ed nem pusztán egy hétköznapi hírszerző volt, ő ugyanis állítása szerint rendkívüli képességekkel rendelkezik, és médiumként vetették be a külföldi kutatások és vizsgálatok során. Az őrnagy szerint a CIA azzal a feladattal bízta őt meg korábban, hogy találja meg az 1500 éve eltűnt frigyládát, az izraeliták legszentebb ereklyéjét. Bár ez három évtizeddel ezelőtt nem sikerült neki, végül állítása szerint napjainkban rálelt az igazságra – írja a DailyStar.

A korábbi hírszerzőtiszt állítása szerint különleges képességekkel rendelkezik (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Ed Dames arról beszélt a lapnak, hogy ő is tagja volt a Csillagkapu nevű titkos katonai projektnek, amely 1977 és 1995 között misztikus tárgyakat és eszközöket kutatott és vizsgált szerte a világon. Bár az akciót végül 18 év után eredménytelenségre hivatkozva leállították, egyes szakértők szerint a mai napig léteznek olyan csoportok, amelyek a frigyládához hasonló természetfeletti erővel bíró tárgyakat kutatnak. Ed most azért vállalta a nyilvánosság előtt, hogy ő is tagja volt a Csillagkapu projektnek, mert a képességével most sikerült 30 év után azonosítania a frigyláda állítólagos rejtekhelyét.

A telepatikus látás képességemmel megtaláltam. A Pátriárkák barlangjában van elrejtve a frigyláda, ami egy vallási hely Hebronban, Ciszjordániában. Ezt a helyet a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományok miatt is nagy becsben tartják, Ábrahám és Jákob végső nyughelyeként tartják számon

– kezdte beszámolóját a férfi. Majd azt is elárulta, mit látott, amikor az ismeretlenben kezdett kutatni a tudata.

Egy kőalagút mélyén jártam. Egy sötét helyen, és nagyon bizonytalannak éreztem magamat. Soha nem voltam még olyan rémült, mint odalent. A kőalagút végén megtaláltam. Egy nagy tárgyat láttam, ami láda alakú, nehéz és sűrű anyagból van, tudtam, hogy mi lehet az

– tette hozzá a hírszerző, aki ezután néhány méteres pontossággal meghatározta, szerinte hol lehet a titkos barlang, és így jutott arra a megállapításra, hogy a Pátriárkák barlangjában van elrejtve a frigyláda.