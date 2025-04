Ferenc pápa halála óta megállíthatatlanul gyűlik a tömeg a Szent Péter téren – élő videó

Mint azt megírtuk, húsvéthétfő délelőtt 10 óra körül jött a tragikus hír, miszerint Ferenc pápa váratlanul elhunyt. A katolikus egyházfő halálhírére azonnal megindult a zarándoklat a vatikáni Szent Péter térre, ahol Ferenc pápa egy nappal korábban még maga köszöntötte híveit az Urbi et Orbi áldással.

Fotó: AFP

Ferenc pápa halála: zarándokok gyülekeznek a Szent Péter téren

Ferenc pápa halála azért is különösen sokkoló, mert a szentatya nemrég hagyhatta el a kórházat, ahol több időt töltött légzési nehézségei miatt, amióta pedig hazaengedték már többször is láthatták a hívek személyesen. A váratlan tragédia egyik legszívszorítóbb mozzanata pedig kétségtelenül az, hogy a húsvéti ünnepkör csúcspontjaként április 20-án még elhangzott Ferenc pápa utolsó Urbi et Orbi áldása is – a vatikáni Szent Péter tér zsúfolásig megtelt hívekkel – írja a life.hu.

Mint az látnivaló volt, már a délelőtti órákban zarándokok ezrei érkeztek a térre, hogy közösen imádkozzanak az elhunyt Ferenc pápáért. A helyszíni élő közvetítés azt mutatja, hogy a hívők csendben, áhítattal gyülekeznek a tér különböző pontjain.

A Vatikán hivatalos közvetítését itt lehet nyomon kövezni: