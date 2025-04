Kiderült, mi okozhatta Ferenc pápa halálát

Mint az ismeretes, Ferenc pápa halálhírét Kevin Farrell bíboros jelentette be április 21-én, délelőtt 10 órakor. A Bors cikkében most azt írja, hogy a római Gemelli klinika orvosaira hivatkozva – akik heteken át kezelték a pápát – az olasz sajtó szinte tényként kezeli, hogy a katolikus egyházfő halálát nem légzési nehézség, hanem agyvérzés okozta. Korábbi betegeskedései ellenére Ferenc pápa halála hirtelen következett be, az egész világon sokkban vannak a gyásztól. Már azt is tudni, hogy a halotti bizonyítványát nem a szobájában, hanem a kápolnában állítják ki a következő órákban. Testét pedig azonnal koporsóba helyezték.

Ferenc pápa váratlan halála sokkolta a híveket – Fotó: Czeglédi Zsolt

Mi történik most Ferenc pápa holttestével?

A Bors beszámolója szerint Ferenc pápa holttestét legkorábban szerdán (ápr. 23.) reggel, az összes, ilyenkor szükséges vizsgálat elvégzése után szállítják át a bazilikába, ahol a bíborosi kongregáció és a hívek leróhatják kegyeletüket.

A katolikus egyházfő a végakarata szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikában nyugszik majd.