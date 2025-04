Hihetetlen: közel 400 év után bukkantak rá a Föld eltűnt kontinensére

A tudósoknak hihetetlen kutatómunkával sikerült feltárniuk azt a rejtélyt, amely egészen a közelmúltig a Föld eltűnt kontinensét övezte.

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok az eltűnt földrész kapcsán Fotó: Triff

Zélandiát csak 2017-ben ismerték el a Föld nyolcadik kontinenseként, részben azért nem tudtunk róla sokáig, mert jelentős része még most is víz alatt van. Úgy gondolják, hogy körülbelül 23 millió évvel ezelőtt az egész földrészt víz borította, de manapság egy kis része Új-Zéland formájában a tengerszint fölé emelkedett.

Azonban, a világ utoljára felfedezett kontinenséből a világ első teljesen feltérképezett földrészévé vált, és ez részben azért van, mert annyira el volt rejtve. Egy 2023-ban készült tanulmány volt az utolsó darab a kirakósban, amely összerakta az egész képet, és most már nincs olyan kontinens, amelynek több rejtélye lenne feltárva, mint Zélandiának.

Az új-zélandi GNS Science kutatóintézet jelentette be a nyolcadik kontinens, Zélandia – a māori dialektusban Te Riu-a-Māui – felfedezését, amelyről egykor úgy gondolták, hogy az ősi szuperkontinens, Gondwana része volt, mielőtt az körülbelül 105 millió évvel ezelőtt, számunkra nem teljesen érthető okokból elszakadt volna.

Ahogy Zélandia kezdett eltávolodni, az óceán hullámai alatt süllyedni kezdett, aminek következtében a kontinens nagy része a víz alá került, és soha többé nem jött fel a felszínre.

Egyesek azzal érveltek, hogy mivel nagyrészt víz alatt van, Zélandia nem is igazi kontinens, de Nick Mortimer, a GNS Science tudósa erről másként vélekedik. A szakember szerint a földrész definíciója nem feltétlenül azon múlik, hogy mekkora része van a tengerszint felett. Úgy véli, Zélandia kontinentális kérge az, ami miatt megfelel ennek a meghatározásnak.

Csapata közzétett egy tanulmányt, amelyben bemutatja, hogyan térképezték fel a kontinenst, miközben kőzetmintákat gyűjtöttek, és ezek segítségével megjelölték, hogy miből áll Zélandia, valamint képet kaptak a kissé átázott szárazföld geológiájáról.

Mint a világ csodáinál általában, Zélandianál is még sok mindent fel kell fedezni, de most már tudjuk, hogy mekkora ez az eltűnt kontinens valójában, és hogyan is alakult ki egyáltalán. Minél több dolog derül ki róla, annál inkább tisztába kerülünk azzal, hogyan jött létre, hiszen nem mindennapi az, hogy egy egész kontinens elszakad és süllyedni kezd – írja a Ladbible.