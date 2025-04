Balesetet szenvedett, majd eltűnt egy miskolci rendőr, nagy erőkkel keresik

Hol vagy Endre? Rengetegen aggódnak a 43 éves Szilágyi Endréért, ugyanis a rendőrként dolgozó miskolci férfi március 30-án közúti közlekedési balesetet szenvedett autójával az M30-as autópályán, Arnót irányába, majd elhagyta a helyszínt és eltűnt. Információink szerint több keresőcsapat indult utána, sőt már búvárokat is bevetettek, hogy megtalálják őt, de ezidáig nem került elő.

Endre balesetet szenvedett és utána eltűnt / Fotó: police.hu

Brutális baleseti helyszínhez vonultak a miskolci hivatásos tűzoltók, kiderült, hogy Endre vezette azt az Audi kombit, ami nekihajtott az egyik korlátnak. Olyan súlyos volt az ütközés, hogy az autó egyik kereke is kitört. Azonban ez még semmi. Az ütközés utáni pillanatokban Endre mindenét hátrahagyva eltűnt a helyszínről és azóta sem került elő.

Szilágyi Endrét a rendőrség, a családja, és most már tehát speciális mentőegységek is keresik. Köztük búvárok is, illetve drónokkal is felszálltak. Információink szerint a Sajót is kutatják, ám egyelőre nem találták meg a férfit. A családja a Facebookon is több posztot tett közzé, az emberek segítségét kérik, hogy megtalálják szerettüket.

Bárki, aki információval tud szolgálni Endre hollétéről, az hívja a rendőrséget. A police.hu oldalon továbbra is eltűntként keresik a férfit.

A férfi jellegzetessége a mellkasán férfi- és nőialak-tetoválás, jobb lábán Batman-, Joker- és egyéb tetoválás, jobb gyűrűs ujján gyűrűszerű tetoválás, bal karján farkas, cápa, sas mintájú tetoválás látható. Utoljára fehér pólót, farmert, fekete bőrkabátot, illetve fehér Nike cipőt viselt. Haja rövid és barna, magassága 181-185 centiméter.

A Tények április 1-jei esti adásában az hangzott el: a Tények információi szerint a férfi holttestét megtalálták.