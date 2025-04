Ebben a kerületben már ma megkezdődik a bölcsődei felvételi időszak

Ezt nézheted meg ma a Müpában

Április 7-én, hétfőn, 19:00 – 23:00 Milorad Krstić: Ruben Brandt, a gyűjtő (2018) c. művét lehet megnézni a Müpa előadótermében, magyar nyelven. A vetítés előtt és után pedig beszélgetés is lesz. A filmklub meghívott vendége Milorad Krstić, a film rendezője, valamint Roczkov Radmilla, a film társproducere lesznek. A vetítést megelőző és az azt követő beszélgetés is magyar nyelven zajlik majd. További részletek a programmal kapcsolatban itt olvashatók.