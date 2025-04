A Tisza Párt őszödi beszéde miatti tüntetés üzenete: a magyarok nem tűrik a hazaárulást!

A tüntetés végén minden résztvevő egy emberként énekelte a Himnuszt Fotó: Kovács Dávid

„Takarodjon a közéletből”

Bayer Zsolt publicista is nyílt levélben szólalt meg az ügy kapcsán – amelyben kijelentette, tüntetést szervez az Európai Bizottság budapesti képviselete elé, a Millenárisra.

A demonstráció pontosan 15 órakor kezdődött, ám a helyszínt már fél órával korábban ellepte a tiltakozó tömeg. Az ország minden szegletéből - Sopronból, sőt, még Erdélyből is érkeztek a tüntetésre.

A tüntetők békésen, de mélységesen felháborodva várták a beszédeket. A Ripostnak egységesen azt mondták, hogy amit Kollár Kinga mondott, az hazaárulás, és semmi helye nincsen a közéletben. Volt, aki órákat utazott, hogy ott legyen a tüntetésen, és támogathassa az ügyet. A nemzetükre büszke magyarok gyűltek össze, hogy együtt tiltakozzanak a Kollár Kinga és a Tisza Párt gyomorforgató hazaárulása ellen. Többen emlegették Gyurcsány őszödi beszédét is, szerintük Kollár, vagy ahogyan a tüntetésen is sokan emlegették, Dollár Kinga monológja valóban a Tisza Párt őszödi beszéde. Óriási derültséget is okozott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor azt mondta:

Azt hittük, hogy Őszöd a Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál!

Bayer Zsolt: Kiválóan sikerült a Tisza Párt elleni tüntetés

A demonstráció után Bayer Zsolt társlapunknak értékelte a demonstrációt:

Örülök, hogy ennyien eljöttek, ráadásul úgy, hogy 48 óra alatt szerveztük meg.

Kiemelte, hogy rendkívül fontos volt számára, hogy a tüntetés békésen zajlott le: „Itt nem volt egy darab rendőr, egy biztonsági őr. Ha voltak provokátorok, azok is nyugodtan hazamehettek.”

Bayer Zsolt, a tüntetés szervezője, elégedetten értékelt a demonstráció után Fotó: Kovács Dávid

Arra a kérdésre, hogy hogyan értékelné a tüntetést, így válaszolt: „Ezt nem tudom megítélni, egy pár ezren biztos voltunk. Annyian biztos voltunk, mint amennyien hidakat szoktak foglalni, csak mi nem zavartunk senkit.” – zárta gondolatait a Magyar Nemzet publicistája.

Videós hangulatjelentés a helyszínről: