A magyar film napja a mai, nem olyan régóta ünnepeljük

Borganika anyák napi workshop

Ha unod a klisés anyák napi ajándékokat és szeretnél minőségi időt együtt tölteni azzal, akit mindennél jobban szeretsz, akkor a Borganika anyák napi workshopja remek választás lehet! Május 3-án isteni brunch ételeket fognak készíteni a résztvevők egy kellemes hangulatú főzőkurzus keretében. Olyan fogások kerülnek terítékre, mint a tökéletes buggyantott tojás hollandi mártással, a habkönnyű Liege-i gofri tejszínhabbal, emellett a mimosa és a pezsgő sem maradhat el kísérőként! Ne feledd! Idén május 4-én lesz Anyák napja.

MOME Fair a Turbina Kulturális Központban

Idén tavasszal ismét vár mindenkit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak design vására, a MOME Fair egy vadonatúj helyszínen, a Turbina Kulturális Központban. A május 4-ei kínálatban megtalálhatók lesznek menőbbnél menőbb printek, ékszerek, kerámiák, kiegészítők, ruhák és egyedi design termékek, amiket máshol garantáltan nem szerezhetünk be.

Öt helyszínen is lesz ma véradás Budapesten!

07:00 és 19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

(1113 Budapest, Karolina út 19–21.) 12:00 és 18:00 között a Campona Bevásárlóközpontban (1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43.)

(1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43.) 12:00 és 18:00 között a Csili Művelődési Központ B épületében (1201 Budapest, Nagy Győri I utca 4–6.)

(1201 Budapest, Nagy Győri I utca 4–6.) 12:00 és 18:00 között a Lurdy Ház Rendezvényközpont I. emeletén (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12–14.)

(1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12–14.) 12:00 és 17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

Marad a napos, száraz idő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint április 30-án, szerdán is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Elhanyagolható lesz a szél, csak néhol élénkülhet fel rövid időre a légmozgás. A napi csúcsértékek 21 és 27 fok között várhatóak. Csütörtökön is hasonlóan száraz, napos idő ígérkezik kevés gomolyfelhővel, az északi szél viszont ekkor már többfelé felélénkül majd, északkeleten pedig akár erős lökések lehetnek. A maximumok 22 és 27 fok között alakulnak. Pénteken nyugat felől kissé megnövekszik majd a felhőzet, északon már zápor, zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkülhet a szél is, a hőmérséklet pedig 21 és 28 fok között alakul a legmelegebb órákban. Szombaton kicsit visszaeshet a hőmérséklet és már csak 19 fokig kúszhat fel a hőmérők higanyszála és szeles idő várható, míg vasárnap 18 fok várható záporokkal, zivatarokkal.