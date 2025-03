Varju László kamu újpestiként próbálja elhitetni a helyiekkel, hogy egy közülük

A jogerősen elítélt bűnöző, Varju László kínosan ügyel arra, hogy helybéliként tüntesse fel magát ott, ahol éppen ez a politikai érdeke. Ez azonban általában kimerül egy hivatalosan bejelentett lakcímben, ahogyan ez most Újpesten is van, ahol március 23-án rendeznek időközit – éppen Varju miatt, aki aztán mondott le a mandátumáról, hogy a Kúria is bűnösnek mondta ki garázdaság, testi sértés, valamint választási csalás miatt.

Varju László csak „mutatóban” újpesti, de a közelgő időközi miatt jól jön neki egy helyi lakcímkártya

Fotó: Nagy Béla

Varju László, a világpolgár

A kormánypártok jelöltje, Renge Zsolt a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy

a közelgő választásra való tekintettel jelentette be magát Varju László a saját cégének, a Varju Kft. tulajdonában lévő ingatlanjába Újpesten.

Az itt élők képviselete valójában nem is célja. Varju Lászlónak Újpest csak egy politikai projekt, jelenleg is csak a politikai túlélésre játszik. Szerinte ez az időközi választás róla szól, nem véletlenül szórta tele a várost a plakátjaival, szerintem azonban ez a választás Újpestről és Angyalföldről, az itt élő emberekről szól

– mondta Renge Zsolt.

Korábban a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc egy, a jelöltjét bemutató posztban „munkás kisemberként” festette le bizalmasát, Varju Lászlót, akit Gyurcsány szerint „jogtalanul megfosztottak a mandátumától.” Holott valójában arról Varju mondott le, aki ezzel épphogy megelőzte, hogy jogosan megfosszák a parlamenti mandátumától, miután jogerősen bűnösnek mondta őt ki a Kúria a fent említett vádpontokban.

Pontosan emiatt kell március 23-án időközit tartani Újpest–Angyalföldön, ahol az elítélt bűnöző, Varju László „helybéliként” újra bizalmat szeretne kapni...