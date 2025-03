Visszatér a Traubisoda: mutatjuk milyen volt régen és milyen lesz most– Retro képgaléria

Visszatér a '70-es, '80-as évek nagy kedvence, a Traubisoda. Az üdítő március 27-től már kapható lesz a Lidl üzletekben, az 1,75 literes kiszerelés itt 499 forintba kerül majd. A retro üdítőital gyártási és forgalmazási jogát a 100 százalékban magyar tulajdonú Márka Üdítőgyártó Kft. vette meg 2025 elején. A Márka a nosztalgia és a modern fogyasztói elvárások ötvözésével éleszti újra az üdítőt, magas gyümölcstartalommal, minőségi alapanyagokkal és a legmodernebb élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően.

Így fog kinézni az új Traubisoda / Fotó: Márka Üdítőgyártó Kft.

Újra lesz Traubisoda, mutatjuk a retro üdítő múltját képekben

Jelenleg három ízvariációval indul újra a Traubisoda: a hagyományos szőlő, a cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal. Az ikonikus retro üdítőital maradandó pillanatokat okozott, szinte mindenhol megjelent a '70-es, '80-as években. A szocializmus közértjeinek, büféinek és kocsmáinak legendás itala volt. "Felfrissít a csupa buboréééék, sok lehet, de soha nem elééééég" - szólt a Traubisoda reklámdala a 80-as évek elején. Az eredeti Traubisoda, a legmagyarabb osztrák üdítő, igazi mustból készült, ellentétben az aromázott, többi üdítővel, így tulajdonképpen szénsavas gyümölcslé volt. Ezért is szerették sokan. A 90-es évek közepén már két gyártója is volt a népszerű üdítőnek Traubi, valamint Traubisoda néven. Ekkor egy több mint tíz évig tartó pereskedés vette kezdetét. Ennek lett most vége, amikor a Márkának sikerült megvásárolnia a Traubisoda jogait, ezzel visszaadva a magyaroknak a kedvenc retro üdítőjét. Képgalériánkkal egy kis nosztalgiázásra hívjuk, a Traubi igazi kultuszát bemutatva.