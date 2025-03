Majd 150 éve zajlott le az első telefonbeszélgetés – mutatjuk, kit tárcsázott és mit mondott a feltaláló

Vele beszélt Bell először telefonon

Alexander Graham Bellt tartják a telefon feltalálójának, de nem sokon múlott, hogy lecsúszott róla. Bell ugyanis 1876. február 14-én nyújtotta be a szabadalmát egy eljárásra, illetve egy szerkezetre, ami a beszéd és egyéb hangok telegrafikus átvitelére volt képes. Csak órákon múlott, hogy ma őt tekintjük a távbeszélő atyjának, mivel még ugyanazon a napon Salemben egy Elisha Gray nevű fizikus is szabadalmat kért ugyanilyen elvek alapján készített „messzeszólójára”. A szabadalmi jogot hosszas és igen heves csatározás után a néhány órával korábbi beadás igazolásával végül Bell kapta meg – olvasható a Wikipédián. És hogy kit hívott fel először Bell? 1876. március 10-én, vagyis éppen ma 149 éve a szomszéd szobában ülő munkatársát, és a következőket mondta neki: Mr. Watson, jöjjön ide, szükségem van Önre!

1876. március 10-én, vagyis éppen ma 149 éve a szomszéd szobában ülő munkatársát hívta fel először telefonon Bell Fotó: Henk van den Berg / Shutterstock

Ma van a székely szabadság napja

A székely szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap, a székelység összetartozásának napja. Azért ezt a napot választották, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat.

Ezen a napon hunyt el Munkácsy életregényének írója

Dallos Sándor, József Attila-díjas író, költő 61 éve, 1964. március 10-én hunyt el. Legismertebb könyvei a Munkácsy Mihályról szóló kétrészes életregény, A nap szerelmese és az Aranyecset. Jól sikerültek filmforgatókönyvei is, az ő műve a Szabó Pál regényéből készült Talpalatnyi föld és a Semmelweiss, amelyért 1951-ben József Attila-díjat kapott.

Ma van a beporzók napja is

A beporzók napja annyiban különbözik a méhek napjától (április 30.) és a méhek világnapjától (május 20.), hogy nemcsak a házi méhre, a méhalkatúakra koncentrál, hanem minden beporzó szervezetre, hazánkban elsősorban a rovarokra. A világon azonban sok madár és denevér által megporzott virág, illetve növény is létezik, így ma őrájuk is kiterjed a figyelem. Ezeknek is szerepe van például abban, hogy Magyarországon trópusi dísznövények, déligyümölcsök, egzotikus fűszerek kaphatók.