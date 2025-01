Vadregényes tájakon: Ezért hívják Veres-tónak az erdélyi Gyilkos-tavat

Így néz ki madártávlatból a Békás szerpentin Erdélyben (Fotó: Claudiu Maxim / Shutterstock)

Kastélytúra

Ha elég volt a túrázásból, eredjen a történelmi emlékek nyomába! A Gyergyószentmiklós tőszomszédságában található falu, Gyergyószárhegy ad otthont az erdélyi reneszánsz építészet egyik gyöngyszemének, a Lázár-kastélynak. A műemlék épület elődje még a XV. században épült, és többszöri átalakítás után, az 1980-as évek végén nyerte el mai formáját. Bár bemenni ma már nem lehet, kívülről is impozáns látványt nyújt. A környék másik reneszánsz nevezetessége a Csíkszeredán található Mikó-vár. A négy sarokbástyás épületet 1623-ban kezdték építeni, és története során számos méltóság lakta, de volt katonai intézet és kaszárnya is, amíg 1970-ben be nem költözött a falai közé a Csíki Székely Múzeum. A gazdag néprajzi gyűjtemény megtekintése után a kertben található falumúzeumban is elidőzhet.

Meseszép a Mikó-vár (Fotó: kamienczanka / Shutterstock)

A hegy gyomrában...

A tekerőpataki Súgó-barlang a Keleti-Kárpátok egyik legjelentősebb cseppkőbarlangja. A feltérképezett járatok teljes hossza 1021 m, négyemeletes rendszerét nagyjából egy óra alatt lehet végig járni a vezetett barlangtúra során.