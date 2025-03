Menczer Tamás: Találkozzunk újra!

„Manfred Weber és Ursula von der Leyen be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul nagyon gyorsan, jóformán azonnal.

Ez számos veszéllyel jár” – mondja friss videójában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette, mire gondol.

Menczer Tamás bejelentette: április elején országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai Fotó: Marton_KOVACS

„Ukrajna uniós tagsága tönkretenné a magyar gazdaságot, a magyar gazdák pénze menne Ukrajnába, a nekünk járó uniós források szintén mennének Ukrajnába. Ráadásul évente pluszban 200 milliárd forintot kellene küldenünk Ukrajnába. Ott van a rengeteg fegyver, a szervezett bűnözés, és az egészségügyi kockázatok, a sort lehetne folytatni”

– sorolja a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán közzétett felvételen.

„Nekünk kell döntenünk a jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről. Ezért indítottunk véleménynyilvánító szavazást. A szavazólapokat április közepétől postázzuk. Gyurcsány Ferenc és Brüsszel Péter már döntött. Ők Ukrajnát választották. Most mondjuk el mi is a véleményünket! És találkozzunk az országjárás során!”

– zárja szavait a politikus, aki április elején maga is országjárásra indul a Fidesz és a KDNP vezető politikusainak társaságában.