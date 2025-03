Koncz Zsófia: Folytatjuk a családi adócsökkentéseket

Az adómentesség a diplomás gyedre, a nevelőszülői gyedre, valamint a nagyszülői gyedre is vonatkozik. Itt nem állunk meg a törvényalkotásban. Hétfőn terjesztettük be a 30 év alatti anyák adómentességéről szóló törvényjavaslatot és már dolgozunk a kettő- és háromgyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslatokon is