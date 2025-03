Készülnek a húsvéti ünnepekre a kereskedelmi láncok, egyre több cég viszi le az árait

Gőzerővel készülnek a húsvéti ünnepekre a kereskedelmi láncok. Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a Penny Magyarország a húskészítmény-választék 70 százalékánál fagyasztotta be az árakat.

Az inflációstop a húsvéti sonkákat is érinti, ugyanis tavalyi áron érkeznek a Penny üzleteibe

– közölte a kereskedelmi lánc, hozzátéve, a megnövekedett érdeklődésre való tekintettel a diszkontlánc 20-féle olcsóbb sonkavariációval, és 50 százalékkal nagyobb volumennel készül az ünnepekre. A közlemény szerint a termékek árán nem változtatott a cég: a sonkák a tavalyi áron lesznek kaphatók az üzletekben.

Korábban a Lidl azt jelentette, hogy

a tejek esetében mindegyik termék árát legalább 10 forinttal csökkenti a diszkontlánc,

de a 2,8 százalékos ESL Pilos PET palackos tej 50 forinttal lesz olcsóbb, ami 10 százalékos árcsökkenést jelent.

Emellett a trappista sajtok árát is csökkenti a diszkontlánc, így például a 700 grammos Pilos felezett trappista sajt 200 forinttal lesz olcsóbb.

Az érintett vajak átlagosan 5-6 százalékkal kerülnek olcsóbba, de a Pilos 250 grammos sós vaj ára 12 százalékkal mérséklődik.

A múlt héten pedig az Aldi jelentette be azt, hogy három saját márkás vaj árát mérsékli, amelyek között az ételintoleranciával értintettekre is figyelemmel a laktózérzékenyek is megtalálják a számukra megfelelő terméket.

Az árcsökkentéssel érintett termékek: