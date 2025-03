Azonnal ellenőrizd, hogy Te is érintett vagy-e! Millióknál törölte le ezt a Google

A világ elsőszámú térképes appja a mai napig a Google Maps. Ha valahova el szeretnénk indulni, és nem ismerjük az utat, akkor bizony az első dolgunk, hogy megnyitjuk az applikációt, beütjük az útvonaltervezést, és elindulunk az általa felajánlott irányba. A Google Maps egyik legnépszerűbb funkciója az idővonal, amelynek segítségével rögzíthetjük az emlékeinket, hogy az évek során milyen helyeket látogattunk meg. Sajnos azonban technikai hiba lépett fel a Google-nél, aminek következtében nagyon sok felhasználónál törlődött az idővonal. Ez azokat érinti, akiknek a telefonja nem készít biztonsági mentést. Felhasználók millió fájlalják most, hogy hosszú évtizednyi utazási emlék veszett el a semmibe, ráadásul ezek az adatok nem is állíthatók már vissza soha - írja a The Sun.