Bodnár Enikő érdekes fegyvert talált a betegsége ellen

Minden alkalmat megragadok a mozgásra, hiszen el szeretném kerülni a szörnyű véget, amit az orvosok jósoltak nekem. Otthon minden este végzek izomerősítő gyakorlatokat, és hetente egyszer gyógytornász is jön hozzám. Elhatároztam, hogy kerékpározni is megtanulok ismét, amiben segítőre is leltem. Bertalan a sztrók után vívott hatalmas küzdelmet, ismét teljes életet élhet és kerékpározik. Neki sikerült, ezért megkértem, hogy engem is tanítson meg ismét bicajozni