Mától lehet jelentkezni minden idők legkalandosabb táboraiba – Mutatjuk kiknek és hogyan!

Ma estétől lehet jelentkezni a vándortáborokra

Január 30-án este 20 órától lehet jelentkezni a nyár legváltozatosabb kalandjára, a lassan egy évtizede elindított, egyhetes vándortáborokra. A jelentkezés minden olyan közoktatásba járó gyerek és kísérője előtt nyitott, aki kíváncsian és lelkesen vetné bele magát Magyarország legizgalmasabb természetjáró táboraiba – olvasható a tábor weboldalán. 2025-ben is négy típusú vándortábor, összesen 41 útvonala közül választhatnak a résztvevők. A részvételi díj 49.000 Ft, ami tartalmazza hét napra a szállást, az étkezést és a programokat is. Ezenfelül a sporteszközöket is biztosítják a hétnapos turnus során a kerékpáros és a vízi vándortáborok esetében. További részletek a táborokról itt olvashatók.

Rubik Ernőnek is fontos nap a mai

Ifjabb Rubik Ernő ugyanis 1975. január 30-án adta be a szabadalmi kérelmét a Rubik-kockára. Az első modell egy 2x2x2-es méretű darab volt. A szabadalmat végül csak 1977. december 31-én kapta meg. Ezt követően 1980-ban a bűvös kockát Rubik-kockára nevezték át és csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió darabot vettek belőle. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy játékcégen keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt és népszerűvé vált az egész világon, 1982. június 5-óta pedig kétévente megrendezésre kerül a Rubik-kocka-világbajnokság is. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. Matematikusok szerint 20 forgatásból bármilyen összekevert állapotából ki lehet rakni.

A zenegép atyja is januári születésű

Rudolph Wurlitzer német hangszerkereskedő, hangszer és zenegépgyáros 194 éve ezen a napon született a szászországi Schöneckben született, majd 1853-ban Amerikába költözött, ahol kezdetben Németországból hozott hangszerekkel kereskedett, majd Cincinnatiban The Rudolph Wurlitzer Company néven gyárat alapított, ahol később három fia Howard, Rudolph és Farny is dolgozott. Eleinte katonai zenekarok, majd színházak és körhinták számára készítettek hangszereket. 1889-ben helyezték üzembe az első pénzbedobással működő automata hangszert (zenegépet), amit később a gyártó cég alapítójának neve után wurlitzernek neveztek el.